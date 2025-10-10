Côte d'Ivoire : ouverture de la campagne présidentielle 2025

La campagne présidentielle en Côte d’Ivoire débute ce vendredi, en vue du scrutin du 25 octobre. Le président Alassane Ouattara, 83 ans, brigue un quatrième mandat. Sa campagne sera officiellement lancée ce samedi 11 octobre à Daloa, une ville traditionnellement fidèle à Laurent Gbagbo.

Dans un message de rassemblement, Traoré Adja, partisane du Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP), a déclaré : « Ici, en Côte d’Ivoire, nous sommes frères et sœurs. Les élections ne peuvent pas nous diviser. Nous préserverons la paix. Nous irons aux urnes, et que le meilleur candidat gagne. »

Cinq candidats sont en lice pour cette élection, après avoir été retenus par le Conseil constitutionnel parmi 60 postulants : le président sortant Ouattara, Simone Gbagbo, Ahoua Don Mello, Henriette Lagou Adjoua et Jean-Louis Billon.

À l’approche du début officiel de la campagne, la Commission électorale indépendante rappelle que celle-ci doit respecter un certain cadre. Des restrictions sont en vigueur, notamment l’interdiction de propos injurieux, diffamatoires ou incitant à la haine, au racisme ou au tribalisme.

Le 25 octobre, les ivoiriens seront appelés à élire leur futur président pour un mandat de cinq ans.