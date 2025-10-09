Bienvenue sur Africanews

Déforestation : la Côte d'Ivoire a retracé 40 % de son cacao

Photo d'archive datant du 6 avril 2004 : un ouvrier ramasse des fèves de cacao séchées au soleil afin de les mettre dans des sacs à Guiglo, en Côte d'Ivoire.   -  
Copyright © africanews
Ben Curtis/AP
By Ali Bamba

Côte d'Ivoire

La Côte d'Ivoire a retracé 40 % de ses fèves de cacao lors de la campagne 2024-2025. Il s'agit d'un rapport du Cocoa Barometer, élaboré par le groupe d'organisations de la société civile VOICE Network.

Le pays prend ses précautions, en attendant l'adoption d'une loi de l'Union européenne contre la déforestation.

La traçabilité mise en place par le premier producteur mondial de cacao, vise à déterminer l'origine des fèves ivoiriennes afin de répondre à la question de la durabilité dans le secteur du cacao.

Ainsi, la Côte d'Ivoire a opté pour un système de vente et d'achat numérisé.

Les autorités indiquent qu'environ 900 000 du million de producteurs de cacao du pays ont déjà reçu leur carte d'identité numérique.

L'UE a reporté le lancement de la loi anti-déforestation alors que des acteurs industriels, mais aussi des partenaires commerciaux majeurs comme le Brésil, l'Indonésie et surtout les États-Unis, s'y opposent, estimant que le respect de ces règles serait coûteux.

