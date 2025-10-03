Côte d'Ivoire : des manifestations interdites avant la présidentielle

En Côte d'Ivoire, la tension monte à l'approche de la présidentielle du 25 octobre. Le Conseil national de sécurité a annoncé, ce jeudi 2 octobre, l'interdiction de toute manifestation contre l'exclusion de candidats de l'opposition.

La décision fait suite à la publication de la liste définitive des candidats par le Conseil constitutionnel, sans recours possible.

Les autorités craignent des troubles liés aux propos haineux et aux fausses informations diffusées depuis cette décision. Plus de 44 000 membres des forces de sécurité seront mobilisées pour assurer un scrutin sécurisé, avec des patrouilles mixtes en ville.

Malgré cela, deux grands partis d’opposition avaient prévu une marche samedi pour réclamer un dialogue inclusif. Mais celle-ci a été interdite, évoquant un risque élevé de troubles à l’ordre public.