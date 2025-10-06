Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

Gaza : le Hamas et Israël sur le point de conclure un cessez-le-feu

Une militante pour la libération des otages détenus par le Hamas lors d'une manifestation à Tel Aviv, le 10 février 2025.   -  
Copyright © africanews
AP Photo

By Africanews

Egypte

Lundi, des responsables israéliens et du Hamas se réunissent à Charm el-Cheikh, en Égypte, pour des négociations indirectes sur un plan de paix pour Gaza soutenu par les États-Unis.

Ces pourparlers visent un premier cessez-le-feu, incluant le retrait partiel des forces israéliennes de l'enclave.

En contrepartie, le Hamas propose de libérer les otages détenus à Gaza, tandis qu'Israël libérerait les prisonniers palestiniens.

Les envoyés américains pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff et Jared Kushner, devraient également participer aux négociations. Cette évolution fait suite à l'acceptation par le Hamas de certains éléments du plan de paix proposé par les États-Unis.

Ce plan prévoit que le Hamas libère les 48 otages restants dans un délai de trois jours et renonce à son pouvoir à Gaza. La majorité des otages détenus par le Hamas depuis le 7 octobre 2023 ont été libérés grâce à divers accords entre le groupe armé et les autorités israéliennes.

Selon le ministère de la santé de Gaza, le bilan des morts palestiniens, depuis le début de la guerre, s'élève à 67 139, dont une proportion importante de femmes et d'enfants.

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.