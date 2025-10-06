Gaza : le Hamas et Israël sur le point de conclure un cessez-le-feu

Lundi, des responsables israéliens et du Hamas se réunissent à Charm el-Cheikh, en Égypte, pour des négociations indirectes sur un plan de paix pour Gaza soutenu par les États-Unis.

Ces pourparlers visent un premier cessez-le-feu, incluant le retrait partiel des forces israéliennes de l'enclave.

En contrepartie, le Hamas propose de libérer les otages détenus à Gaza, tandis qu'Israël libérerait les prisonniers palestiniens.

Les envoyés américains pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff et Jared Kushner, devraient également participer aux négociations. Cette évolution fait suite à l'acceptation par le Hamas de certains éléments du plan de paix proposé par les États-Unis.

Ce plan prévoit que le Hamas libère les 48 otages restants dans un délai de trois jours et renonce à son pouvoir à Gaza. La majorité des otages détenus par le Hamas depuis le 7 octobre 2023 ont été libérés grâce à divers accords entre le groupe armé et les autorités israéliennes.

Selon le ministère de la santé de Gaza, le bilan des morts palestiniens, depuis le début de la guerre, s'élève à 67 139, dont une proportion importante de femmes et d'enfants.