L'Iran demande le retrait d'Israël du Liban pour mettre fin à la guerre

Un accord provisoire entre les États-Unis et l’Iran a été conclu lundi dans le but de mettre fin à leur guerre et de rouvrir le détroit d’Ormuz.

Si l’on ignore encore le contenu de l'accord provisoire, celui-ci n'ayant pas encore été rendu public dans son intégralité, le chef de la diplomatie iranienne a déclaré mardi que la fin de la guerre en Iran devait inclure la fin de l’occupation israélienne du Liban.

« La fin de la guerre au Liban fait partie intégrante de la fin totale de la guerre. Et la fin de la guerre implique également la fin de l'occupation. Sans le retrait des forces israéliennes des territoires qu’elles ont occupés pendant cette guerre, celle-ci n’est pas pleinement terminée. », a déclaré bbas Araghchi, ministre iranien des Affaires étrangères.

La télévision d’État iranienne a diffusé les propos tenus par le ministre des Affaires étrangères Abbas Araghchi lors d’un point presse devant des diplomates étrangers.

Des responsables israéliens ont déclaré lundi que les troupes resteraient au Liban, car « l'accord de Trump ne nous lie pas ».

« Toute attaque militaire du régime sioniste contre le Liban à partir de maintenant, ainsi que la poursuite de l’occupation du territoire libanais, seront considérées par nous comme une violation du protocole d’accord. », a ajouté bbas Araghchi, ministre iranien des Affaires étrangères

Le président Trump a critiqué mardi la manière dont le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu gérait la « guerre mineure » menée par Israël contre le Hezbollah au Liban, exprimant sa frustration face au fait que ce conflit parallèle compliquait ses efforts pour mettre fin à la guerre avec l’Iran.