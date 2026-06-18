Égypte : rencontre entre Badr Abdelatty et la Britannique Yvette Cooper

Le ministre égyptien des Affaires étrangères Badr Abdelatty a rencontré jeudi au Caire son homologue britannique Yvette Cooper.

La rencontre intervient après la signature d’un ‘’ accord initial’’ entre les États-Unis et l’Iran. Le document paraphé côté américain par Donald Trump et par le président Massoud Pezeshkian pour l’Iran, vise à mettre fin à la guerre au Moyen-Orient.

Il prévoit la réouverture du détroit d’Ormuz dont le blocus perturbe le commerce international et provoque la hausse des prix de l’or noir. La circulation sur le passage sera gratuite pendant 60 jours avant l’instauration éventuelle d’une taxe.

Les États-Unis se sont engagés à lever également le blocus des ports iraniens. Alors que Washington et Téhéran doivent renouer le dialogue concernant le nucléaire iranien. Le texte permet aussi à l’Iran de vendre son pétrole librement.