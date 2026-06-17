Cisjordanie : une mosquée incendiée par des colons israéliens à Jiljilya

Des habitants affirment avoir entendu plusieurs explosions peu après 2 heures du matin, avant d’apercevoir d’épaisses fumées s’échapper de la mosquée. À l’intérieur de la mosquée de Jiljilya, les murs et les portes étaient recouverts de suie, tandis que la forte chaleur a fissuré et détérioré une partie du carrelage. Selon l’imam Mohammad Khasib, entre 15 et 20 pneus ont été incendiés dans l’espace réservé aux ablutions, provoquant d’importants dégâts. Sur les murs extérieurs du bâtiment, des inscriptions en hébreu, dont le mot « vengeance » ainsi que des références à des détenus, ont également été découvertes. La mosquée se trouve dans la zone A de la Cisjordanie occupée, sous administration de l’Autorité palestinienne et normalement interdite aux civils israéliens. Cette attaque est l’une des deux visant des mosquées signalées au cours de la même nuit dans des localités situées au nord de Ramallah. Selon des responsables palestiniens, des dizaines de mosquées et d’églises ont été vandalisées ou endommagées à travers la Cisjordanie occupée depuis le début de l’année 2026, dans un contexte de recrudescence des violences attribuées à des colons israéliens. Dès mercredi matin, des habitants se sont mobilisés pour nettoyer les lieux et évacuer les débris. Au moment de la rédaction de cet article, la police israélienne et les autorités militaires n’avaient pas réagi publiquement. Les responsables palestiniens ont appelé à renforcer la protection des lieux de culte et à traduire en justice les auteurs de ces actes.