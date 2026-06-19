Raids aériens au Liban: 18 morts, des habitants fuient les villages du sud

Une épaisse fumée a été observée au-dessus de villages, notamment Nabatiyeh al-Faouqa, Choukine et Kfar Sir, tandis que de nouvelles frappes étaient signalées près de Baalbek. Ces violences surviennent quelques jours seulement après la signature par les États-Unis et l’Iran d’un accord-cadre censé mettre un terme aux combats sur plusieurs fronts, y compris au Liban. Les forces israéliennes ont également fait état de la mort de soldats dans le sud du Liban, les premières pertes de ce type depuis l’annonce de l’accord. Dans le district de Baalbek, des ambulances, des équipes de la défense civile et des unités de l’armée ont été déployées sur les lieux des frappes alors que les opérations de secours se poursuivaient le 19 juin. Des véhicules endommagés et des voitures calcinées étaient visibles à proximité des points d’impact. Plus au sud, la circulation était dense sur le pont de Qasmieh entre Tyr et Saïda, alors que des habitants quittaient les zones touchées. Bien que l’accord conclu entre les États-Unis et l’Iran ait ouvert un processus de négociations de soixante jours, Israël et le Hezbollah n’en sont pas directement parties prenantes. La poursuite des affrontements risque de compromettre les efforts diplomatiques et de faire planer davantage d’incertitude sur les espoirs de cessez-le-feu élargi dans la région.