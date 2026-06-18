Israël : des milliers d’ultra-orthodoxes manifestent contre le service militaire

Devant la prison 10, sur la base militaire de Beit Lid près de Netanya, des milliers de juifs ultra-orthodoxes ont manifesté le 17 juin. Rassemblés pour dénoncer l’obligation du service militaire, ils ont réclamé la libération des hommes incarcérés pour avoir refusé leur conscription. Ce rassemblement intervient alors qu’Israël fait face à des besoins militaires croissants sur plusieurs fronts, ce qui confère une importance accrue à la question de la conscription pour le gouvernement, l’armée et l’opinion publique. Des forces de sécurité avaient été déployées à proximité de la prison, notamment un véhicule équipé d’un canon à eau, tandis que les manifestants se massaient à l’entrée du centre de détention. Le différend porte sur les exemptions de longue date accordées aux étudiants religieux à temps plein, une politique qui remonte à la création de l’État d’Israël en 1948. Selon une commission parlementaire, environ 13 000 hommes ultra-orthodoxes atteignent chaque année l’âge de la conscription, mais moins de 10 % d’entre eux s’engagent. La question est devenue hautement sensible sur le plan politique alors qu’Israël poursuit ses opérations militaires à Gaza, au Liban et en Syrie, tout en faisant face à des tensions avec l’Iran. La Cour suprême a jugé en 2017 que ces exemptions étaient illégales, mais les gouvernements successifs les ont maintenues. Le débat accroît la pression sur la coalition du Premier ministre Benyamin Netanyahou, après le retrait du soutien des partis ultra-orthodoxes ces dernières semaines.