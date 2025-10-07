Guerre Israël-Hamas : vers un cessez-le-feu à Charm el-Cheikh

Ce mardi, Israël et le Hamas devraient reprendre les pourparlers après une première session lundi dans la station balnéaire de Sharm el-Sheikh, en Égypte. Ces négociations font suite à un accord sur la première étape du plan de paix américain, proposé par le président Donald Trump.

Ce plan en 20 points vise à établir ce que Washington appelle une "paix éternelle" dans le territoire palestinien. Selon un responsable égyptien ayant préféré garder l'anonymat, les deux parties s’accordent notamment sur la libération des otages et la mise en place d’un cessez-le-feu.

Ce conflit, en cours depuis deux ans, a déjà causé la mort de plus de 67 000 Palestiniens, selon le ministère de la Santé de Gaza. La majorité des victimes sont des femmes et des enfants. La guerre a également déplacé près de 90 % de la population de Gaza, soit environ deux millions de personnes.

Les restrictions humanitaires, qui limitent l'aide alimentaire, aggravent la grave crise de la faim dans la région. De nombreux experts soulignent que Gaza se trouve aujourd’hui en situation de famine.