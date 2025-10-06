Bienvenue sur Africanews

Israël : un hommage aux victimes de l'attaque du 7 Octobre

Une cérémonie en mémoire du 2e anniversaire de l’attaque du Hamas à Nir Oz, en Israël, le 6 octobre 2025.   -  
AP Photo

By Africanews

Israël

Le 7 octobre 2023, l’attaque du Hamas dans le kibboutz Nir Oz, en Israël, a laissé des traces profondes. À l’occasion du deuxième anniversaire, les proches des personnes tuées ont organisé une cérémonie commémorative lundi.

Au cours de la cérémonie, les noms des personnes tuées ont été lus et les proches se sont recueillis sur les tombes de leurs proches.

Carmit Palty Katzir, dont le père a été tué lors de cette attaque, son frère a été pris en otage et assassiné, et sa mère a été enlevée puis libérée, a exprimé son état d’esprit : « Je suis très optimiste et très triste que cela ne se soit pas produit il y a deux ans. Cela aurait pu sauver de nombreuses vies. C’est une bonne chose que cela se produise maintenant. Mais il est trop tard pour ma famille. »

Une critique acerbe de Netanyahu envers l’Europe

Lors d’une interview accordée à Euronews, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a vigoureusement critiqué les gouvernements européens. Il a accusé l’Europe d’avoir « cédé au terrorisme palestinien » et d’avoir « dit, en gros, donnons-leur un État palestinien, ce qui serait la récompense ultime pour le Hamas après le massacre contre les juifs ».

Netanyahu a aussi déclaré que cette politique européenne rend l’Europe « essentiellement insignifiante » et a souligné que cela lui semblait traduire une « énorme faiblesse ».

Manifestations en soutien aux Palestiniens

Le weekend précédent, plusieurs grandes villes européennes ont organisé des rassemblements en soutien aux Palestiniens de Gaza et pour exiger la fin du conflit.

À Rome, sous une forte présence policière, environ un million de personnes selon les organisateurs ont défilé dans le centre-ville, clamant « Stop au génocide » et brandissant des pancartes comme « Colonies juives, hors de Cisjordanie » ou encore « La Terre Sainte demande la paix ».

À Barcelone, environ 70 000 manifestants, selon la police, ont défilé pacifiquement derrière une grande banderole rouge portant l’inscription « Stoppons le génocide en Palestine. Halte au commerce d’armes avec Israël »

