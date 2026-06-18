Liban : retour douloureux à Tyr pour des habitants face aux ravages laissés par les frappes

Dans plusieurs immeubles, des appartements éventrés, des meubles endommagés et des éclats de verre jonchaient encore les pièces. Beaucoup tentaient d'évaluer si les réparations seraient possibles ou si les dégâts étaient trop importants. Parmi eux, Adnan Kaour a retrouvé son appartement surplombant la Méditerranée gravement touché par une frappe survenue en mai. Il explique que ce logement représente des années d'efforts et une part importante de l'histoire de sa famille. À quelques rues de là, d'autres propriétaires parcouraient leurs habitations endommagées, mesurant l'ampleur des travaux nécessaires pour espérer y revenir un jour. Ces retours interviennent au lendemain de la signature, en France, d'un accord préliminaire entre le président américain Donald Trump et l'Iran, destiné à ouvrir une période de négociations de 60 jours et à favoriser une détente régionale. Bien qu'Israël et le Hezbollah ne soient pas parties à cet accord, plusieurs habitants de Tyr disent espérer qu'il contribuera à réduire les violences qui affectent régulièrement le sud du Liban. Alors que les premiers travaux de reconstruction s'organisent dans certains quartiers, de nombreuses familles affirment avoir une priorité commune : retrouver un cadre de vie sûr, stable et durable après des mois marqués par l'incertitude et les déplacements.