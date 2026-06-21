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Guerre au Moyen-Orient : les médiateurs dans le dossier iranien réunis au Caire

Les ministres des Affaires étrangères turc Hakan Fidan, pakistanais Mohammad Ishaq Dar, égyptien Badr Abdelatty et saoudien, le prince Faisal bin Farhan Al Saud, au Caire   -  
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By Rédaction Africanews

and AFP

Iran

Le ministère égyptien des Affaires étrangères reçoit dimanche ses homologues pakistanais, saoudien et turc. Cette réunion quadripartite rassemble les médiateurs dans le conflit entre les États-Unis et l’Iran dans le but d’échanger « des développements régionaux et d’échanger leurs points de vue sur les questions liées à la paix, à la sécurité et à la stabilité ».

Les discussions seront suivies de pourparlers élargis et d’une conférence de presse conjointe.

Le ministère avait initialement annoncé que la réunion se tiendrait dans la station balnéaire égyptienne d’El Alamein, avant de préciser que le lieu serait finalement Le Caire.

Les quatre ministres des Affaires étrangères s’étaient rencontrés pour la dernière fois en avril, en marge d’un forum diplomatique organisé dans la station balnéaire turque d’Antalya.

L'annonce de cette rencontre intervient après le report sine die des négociations prévues vendredi en Suisse, censées lancer le processus de 60 jours pour régler le sujet central du nucléaire iranien.

Le protocole d'accord, signé électroniquement par les présidents iranien Massoud Pezeshkian et américain Donald Trump, prévoit une cessation des hostilités, y compris au Liban, où s'affrontent Israël et le mouvement chiite, allié de Téhéran.

Mais des frappes israéliennes depuis la nuit de jeudi à vendredi ont fait 47 morts et près d'une centaine de blessés dans le sud du Liban, Israël déplorant de son côté la perte de quatre soldats et menaçant de faire payer un prix "très lourd" au Hezbollah.

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