Égypte : le président égyptien reçoit le président des Émirats arabes unis

Le président Abdel Fattah El-Sissi a reçu, le lundi 15 juin 2026, le président des Émirats arabes unis et souverain d'Abou Dhabi, Son Altesse le cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

Cette visite s’inscrit dans le cadre des consultations étroites et continues entre les dirigeants des deux pays frères. Le président El-Sissia souligné les caractéristiques particulières et la nature stratégique profondément enracinée des relations entre l’Égypte et les Émirats arabes unis au fil des ans.

Le président El-Sissi a réaffirmé la position inébranlable de l’Égypte en faveur de la stabilité et de la souveraineté des Émirats arabes unis, tout en réaffirmant que la sécurité des Émirats arabes unis et des États du Golfe faisait partie intégrante de la sécurité nationale de l’Égypt.

Le président des Émirats arabes unis a affirmé sa volonté de maintenir une consultation permanente avec le président El-Sissi concernant les divers développements en cours tant au niveau bilatéral que sur la situation régionale actuelle.

Son Altesse le cheikh Mohamed bin Zayed a exprimé la profonde gratitude de son pays pour la position inébranlable du président en faveur des Émirats arabes unis et des États du Golfe.