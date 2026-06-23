Mondial 2026 : première victoire de l'Algérie, le Sénégal au pied du mur

La deuxième journée des groupes I et J a livré plusieurs enseignements majeurs. L’Argentine a confirmé son statut de favori en dominant l’Autriche (2-0), tandis que la France s’est qualifiée pour les 16es de finale grâce à un succès net contre l’Irak (3-0), dans une rencontre perturbée par un violent orage. Kylian Mbappé a signé un doublé.

Le Sénégal a livré une belle bataille, mais s’est incliné 3-2 face à la Norvège. Malgré un doublé d’Ismaïla Sarr, les Lions de la Teranga restent sous pression avant la dernière journée.

En revanche, l’Algérie a relancé son Mondial. Menés par la Jordanie, les Fennecs ont renversé la situation en seconde période pour s’imposer 2-1, grâce notamment à Amine Gouiri. Cette victoire les maintient en course pour la qualification.

La Jordanie, la tête haute

Pour sa première Coupe du monde, la Jordanie a encore montré du caractère. Après avoir ouvert le score contre l’Algérie, elle a longtemps fait douter son adversaire avant de céder. Éliminés après deux défaites, les Jordaniens quittent néanmoins la compétition avec une image positive et une vraie capacité à rivaliser, par séquences, avec des équipes plus expérimentées.

Le fait du jour : l’Argentine et la France ont validé leur qualification, tandis que l’Algérie garde espoir et que le Sénégal jouera sa survie lors de la dernière journée.