Éthiopie : le HCR salue l'autonomisation des réfugiés

Le camp d’ura, dans le nord-ouest de l’Éthiopie, accueille plus de 14 000 soudanais qui ont fui la guerre qui sévit dans leur pays depuis 2023.

Ces réfugiés vivent en symbiose avec les populations locales avec l’accès aux mêmes services. Ils bénéficient ainsi de la politique d’intégration mise en place par les autorités éthiopiennes.

Kenua Said fait partie des réfugiés soudanais. Elle est désormais propriétaire d’un restaurant.

''J’ai ouvert ce restaurant pour subvenir aux besoins de ma fille. Après huit mois passés ici, j’ai pu faire venir ma famille. Mes revenus suffisent à peine à couvrir nos dépenses alimentaires et de boissons, ils ne permettent pas d’épargner pour l’avenir. Mais cela nous suffit pour survivre et ne dépendre de personne pendant notre séjour ici ; c’est pour cela que j’ai ouvert ce restaurant.'', raconte la soudanaise.

Cette inclusion est désormais soutenue par Makatet, une feuille de route visant à les réfugiés à s’affranchir de la dépendance exclusive à l’aide humanitaire. Une option saluée par le Haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés.

''Grâce à ce plan Makatet en Éthiopie, j’ai bon espoir que la voie vers l’inclusion et l’autonomie des réfugiés devienne une réalité. Nous devons être aux côtés du gouvernement, des autorités et des communautés éthiopiennes pour apporter réellement l’aide nécessaire afin de garantir que l’inclusion des réfugiés soit bénéfique tant pour les communautés de réfugiés que pour les pays d’accueil. C’est un exemple à chérir et je peux vous dire que c’est également un exemple dont il faut s’inspirer.'', a déclaré Barham Salih, Haut-Commissaire des Nations unies pour les réfugiés.

Le pays héberge en effet plus de 1,1 million de réfugiés et de demandeurs d'asile, dont plus de 45 000 réfugiés ayant fui le conflit qui sévit au Soudan voisin depuis avril 2023.