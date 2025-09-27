Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Sport

sport

Mondiaux de cyclisme au Rwanda : les coureurs à l'assaut du mur de Kigali

Les coureurs pédalent pendant la course sur route masculine Elite, lors des Championnats du monde de cyclisme sur route à Kigali, au Rwanda, le 28 septembre 2025   -  
Copyright © africanews
Jerome Delay/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
By Rédaction Africanews

Rwanda

Les plus grandes stars du cyclisme, dont Remco Evenepoel et Tadej Pogačar, se préparent à affronter le Mur de Kigali, l’un des passages les plus redoutés du parcours de la course sur route prévue ce dimanche aux Championnats du monde au Rwanda.

Ce mur, situé sur les pentes du mont Kigali à 1 800 mètres d’altitude, est réputé pour ses ascensions abruptes et ses conditions éprouvantes. Véritable juge de paix du tracé, il pourrait jouer un rôle décisif dans l’issue de la course. Mais pour dompter le Mur, la puissance ne suffit pas. Les coureurs devront également faire preuve de résilience face à un environnement particulièrement exigeant : températures élevées (27 °C), forte exposition aux rayons UV (indice UVI 10), mauvaise qualité de l’air et bien sûr, l’altitude. Des facteurs combinés qui pèsent lourd sur les performances.

Le Mur de Kigali promet donc une course haletante, où seuls les plus endurants et les plus lucides pourront espérer triompher.

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.