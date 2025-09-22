Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Sport

sport

Mondiaux de cyclisme au Rwanda : Evenepoel en or sur le contre la montre

Le Belge Remco Evenepoel mord la médaille d'or du contre-la-montre, lors des Championnats du monde de cyclisme sur route à Kigali, au Rwanda, le 21 septembre 2025   -  
Copyright © africanews
Jerome Delay/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
By Rédaction Africanews

and Diana Iriza

Rwanda

Placée sous le thème " Riding New Heights ", la cérémonie de lancement des Championnats UCI qui s'est tenue à Kigali, au Rwanda, a attiré plus de 1 000 participants, dont des coureurs, des délégués de fédérations nationales, des officiels du cyclisme et des dignitaires du monde entier.

Le Belge Remco Evenepoel a poursuivi sa domination sur le contre-la-montre en remportant sa troisième médaille d'or consécutive dans le contre-la-montre individuel masculin (ITT).

Evenepoel a terminé le parcours de 40,6 kilomètres en 49 minutes et 6 secondes, s'assurant ainsi son troisième titre mondial ITT consécutif après ses victoires précédentes à Glasgow (2023) et à Zurich (2024).

"Les deux e ntraînements et la course d'aujourd'hui se sont bien déroulés, alors j'espère que j'aurai le même sentiment la semaine prochaine. Mais oui, c'est sûr que c'est quelque chose à laquelle il faut s'adapter les premiers jours. Mais je suis venue ici avec un état d'esprit ouvert et prête à faire face à toutes les situations. Je pense donc que jusqu'à présent, l'entraînement et la course se déroulent plutôt bien. ", a déclaré Remco Evenpoel, vainqueur du contre-la-montre individuel masculin.

"Nous avons toute une équipe qui nous soutient dans cette course. Et oui, nous allons fêter ça avec l'équipe et faire une longue sortie demain. J'ai hâte de remonter sur mon vélo de route. ", s'est confié Jay Vine, cycliste australien arrivé 2ème.

La cycliste suisse Marlen Reusser a remporté son premier titre au contre-la-montre individuel (ITT) UCI Femmes Elite. Reusser a terminé le parcours de 31,2 kilomètres en 43 minutes et 9 secondes, montant sur le podium après des années d'échecs.

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.