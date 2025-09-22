Mondiaux de cyclisme au Rwanda : Evenepoel en or sur le contre la montre

Placée sous le thème " Riding New Heights ", la cérémonie de lancement des Championnats UCI qui s'est tenue à Kigali, au Rwanda, a attiré plus de 1 000 participants, dont des coureurs, des délégués de fédérations nationales, des officiels du cyclisme et des dignitaires du monde entier.

Le Belge Remco Evenepoel a poursuivi sa domination sur le contre-la-montre en remportant sa troisième médaille d'or consécutive dans le contre-la-montre individuel masculin (ITT).

Evenepoel a terminé le parcours de 40,6 kilomètres en 49 minutes et 6 secondes, s'assurant ainsi son troisième titre mondial ITT consécutif après ses victoires précédentes à Glasgow (2023) et à Zurich (2024).

"Les deux e ntraînements et la course d'aujourd'hui se sont bien déroulés, alors j'espère que j'aurai le même sentiment la semaine prochaine. Mais oui, c'est sûr que c'est quelque chose à laquelle il faut s'adapter les premiers jours. Mais je suis venue ici avec un état d'esprit ouvert et prête à faire face à toutes les situations. Je pense donc que jusqu'à présent, l'entraînement et la course se déroulent plutôt bien. ", a déclaré Remco Evenpoel, vainqueur du contre-la-montre individuel masculin.

"Nous avons toute une équipe qui nous soutient dans cette course. Et oui, nous allons fêter ça avec l'équipe et faire une longue sortie demain. J'ai hâte de remonter sur mon vélo de route. ", s'est confié Jay Vine, cycliste australien arrivé 2ème.

La cycliste suisse Marlen Reusser a remporté son premier titre au contre-la-montre individuel (ITT) UCI Femmes Elite. Reusser a terminé le parcours de 31,2 kilomètres en 43 minutes et 9 secondes, montant sur le podium après des années d'échecs.