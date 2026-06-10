Le FMI approuve un prêt de 250 millions de dollars au Rwanda

Le Rwanda vient d'obtenir un premier décaissement d'un peu plus de 35,7 millions de dollars du Fonds monétaire international.

Le 8 juin, le FMI a approuvé un nouveau programme de financement sur 38 mois au titre de la Facilité élargie de crédit, d'un montant global d'environ 250 millions de dollars. Kigali a salué la décision : par la voix de son ministre des Finances, le gouvernement rwandais y voit un levier pour stabiliser l'économie, atténuer les pressions extérieures et fiscales, et promouvoir une croissance inclusive portée par le secteur privé. L'accord est le fruit de négociations menées du 19 mars au 2 avril par une équipe du FMI conduite par Albert Touna Mama, qui était parvenue à un accord de principe sur les politiques et réformes économiques à engager.

Le programme s'articulera autour de trois axes : renforcer la cohérence de la politique macroéconomique, mieux gérer les risques budgétaires et d'endettement, et stimuler une croissance tirée par le secteur privé, avec un contrôle budgétaire renforcé des entreprises publiques. Il s'agit également de reconstituer les réserves de politique monétaire tout en absorbant les contrecoups du conflit au Moyen-Orient.

La guerre au Moyen-Orient pèse sur les perspectives économiques du Rwanda, la croissance devant se modérer à 6,8 % en 2026.