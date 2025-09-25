Le Comic Con de San Diego se déroule à Malaga, Espagne

Pour la première fois de son histoire, l'événement se tient hors des États-Unis. C'est le début de quatre jours consacrés aux amateurs de bandes dessinées, de fantasy et de super-héros.

Cette année, Arnold Schwarzenegger sera l'invité d'honneur. Gwendoline Christie, Luke Evans, Aaron Paul, Ester Expósito et J.A. Bayona, entre autres, devraient également être présents.

« Nous venons de Barcelone et nous attendons depuis une heure, depuis 8 h 45. »

« C'est incroyable, j'ai rêvé toute ma vie d'être ici », lancent deux spectateurs venus de Barcelone.

Le site accueillera des expositions et des conférences, ainsi que des activités plus spécifiques telles qu'un concours de danse K-Dance, des ateliers CGI/VFX, des concours de cosplay, des démonstrations de jeux de société, des lancements exclusifs de jeux vidéo, et bien d'autres.