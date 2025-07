Comic-Con 2025 : les fans réunis à San Diego en attendant George Lucas

À San Diego, le Comic-Con International bat son plein. Entre costumes spectaculaires, annonces attendues et rencontres inoubliables, l'événement est devenu bien plus qu’un salon dédié à la pop culture : c’est un véritable espace de communauté.

C’est sous un soleil californien que des dizaines de milliers de fans souvent déguisés ont envahi le San Diego Convention Center pour le Comic-Con International 2025. L'événement, qui se tient du 24 au 27 juillet, est devenu au fil des années un rendez-vous incontournable de la culture geek, réunissant comics, cinéma, séries, jeux vidéo, cosplay et produits dérivés.

Pour Lauren Stewart, une habituée de la convention, c’est surtout un lieu de connexion humaine :

« Même si on ne se connaît pas, on se dit : “Oh, toi aussi tu aimes ça ?” Et tout de suite, un lien se crée. Dans cette communauté, il y a beaucoup de gens réservés. Partager une passion, c’est une vraie porte d’entrée pour aller vers les autres. »

Des costumes, des passions, et une grande liberté

Le cosplay, cet art de se déguiser en personnages fictifs, est toujours l’une des grandes attractions du salon. Angelica Nasby, venue avec plusieurs tenues, partage son enthousiasme :

« Demain, je serai Tahiti, de Moana. Vendredi, ce sera la Méchante Reine. Et j’ai aussi un costume de Poison Ivy… un peu de DC Comics pour compléter ! »

Au Comic-Con, le costume devient une extension de soi, un moyen d’exprimer ses goûts, son humour, et parfois son identité. C’est aussi un moyen de se sentir pleinement à sa place dans un environnement bienveillant et passionné.

Au-delà de la fête visuelle, le Comic-Con est aussi un événement profondément communautaire. Beaucoup de fans se connaissent en ligne depuis des années et profitent de cette occasion unique pour se rencontrer « en vrai ».

« Grâce à ces fandoms, je me suis fait de vrais amis à l’âge adulte, surtout via Internet », explique Lauren Stewart. « Peu importe où on vit, on reste connectés. Et quand on se retrouve ici, c’est toujours un moment très fort. »

Pas de Marvel ni de DC cette année… mais George Lucas en vedette

Côté contenu, cette édition 2025 est marquée par l’absence de Marvel Studios et DC Films, qui ont choisi de ne pas dévoiler de nouveaux projets cette année. Les fans devront patienter pour des annonces concernant le MCU ou la suite du reboot de Superman.

Mais l’événement réserve tout de même de belles surprises : l’actrice Elle Fanning viendra présenter Predator: Badlands, et la série Alien: Earth, attendue le mois prochain sur FX, offrira une expérience immersive spectaculaire avec une réplique grandeur nature du vaisseau de la série.

Le clou du week-end ? La première apparition de George Lucas au Comic-Con. Le créateur de Star Wars viendra parler de son projet ambitieux : le Lucas Museum of Narrative Art, qui ouvrira ses portes en 2026 à Los Angeles.