Comic-Con 2025 : Anthony Mackie présente la saison 2 de "Twisted Metal"

L’acteur Anthony Mackie, bien connu pour ses rôles dans l’univers Marvel, était l’une des têtes d’affiche du Comic-Con de San Diego, venu présenter la très attendue saison 2 de Twisted Metal, adaptation déjantée du jeu vidéo culte diffusée sur Peacock à partir du 31 juillet.

Dans cette série d’action à l’humour noir assumé, Mackie incarne John Doe, un livreur amnésique qui participe à un concours de destruction massive orchestré par l’énigmatique Calypso. Des pilotes au volant de véhicules lourdement modifiés s’y affrontent dans des combats aussi spectaculaires que meurtriers.

« Tourner cette série a été une vraie aventure, entre l’univers complètement absurde qu’on a construit et l’énergie que ça demande. Et quand je vois la réaction des fans, c’est incroyable », a déclaré Mackie. « Entrer dans les allées du Comic-Con, c’est le plus proche qu’un acteur puisse vivre de l’expérience d’une rock star. À chaque fois, je me sens comme Mick Jagger. »

S’il admet que Twisted Metal n’a pas (encore) la popularité des productions Marvel, l’enthousiasme autour de la série est bien réel. « Je reçois des messages de fans, je croise des gens avec des t-shirts Twisted Metal, j’ai même vu des voitures customisées avec des lance-roquettes factices à Atlanta ! », raconte-t-il en riant.

Pour cette deuxième saison, les créateurs ont vu les choses en grand. Le showrunner Michael Jonathan Smith promet un cocktail encore plus explosif de cascades, de chaos et d’humour noir. Les acteurs Anthony Carrigan (Calypso) et Stefanie Beatriz (Quiet) n’hésitent pas à qualifier l’univers de la série de « totalement loufoque », allant jusqu’à s’inspirer des Muppets pour leurs performances.

Avec son ton unique, ses scènes d’action survitaminées et son ambiance barrée, Twisted Metal s’impose comme l’un des rendez-vous les plus originaux de l’été.