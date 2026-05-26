Pérou : Lima envahie par des centaines de clowns

Des clowns maquillés, vêtus de costumes colorés et chaussés de souliers démesurés ont défilé devant le palais du gouvernement sous les regards des habitants et des touristes venus filmer cette manifestation populaire dans une ville de près de 10 millions d’habitants. Les organisateurs expliquent que cette célébration rend hommage à José Álvarez Vélez, plus connu sous le nom de Tony Perejil, figure emblématique du cirque populaire péruvien. L’artiste, décédé en 1987, était reconnu pour ses spectacles destinés aux quartiers défavorisés et pour son engagement auprès des communautés modestes. Né à Arequipa avant de s’installer dans les quartiers populaires de Lima, Tony Perejil avait fondé un petit cirque accessible pour une somme symbolique afin que les familles les plus pauvres puissent assister aux représentations. Il se produisait régulièrement dans les pueblos jóvenes, visitait les hôpitaux et participait à des événements solidaires, ce qui lui avait valu le surnom de « clown des pauvres ». Aujourd’hui, des clowns venus de tout le pays reprennent son maquillage, son style et son esprit pour faire vivre son héritage à travers cette parade annuelle organisée par la plus importante guilde de clowns du Pérou. Bien que l’événement ne soit pas officiellement reconnu par les autorités péruviennes, contrairement à plusieurs célébrations gastronomiques nationales, il continue d’attirer des artistes et des familles de tout le pays. Pendant le défilé, certaines pancartes affichaient des slogans comme « Plus de clowns, moins de politiciens », dans un mélange d’humour et de satire sociale caractéristique des spectacles de rue péruviens.