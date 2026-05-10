Espagne : les passagers débarquent du navire touché par l'hantavirus

Les passagers ont commencé dimanche à débarquer du navire de croisière touché par le hantavirus, ancré au large de Tenerife, dans les îles Canaries (Espagne).

On a pu voir de petites embarcations transporter des personnes depuis le MV Hondius jusqu’aux quais du port de Granadilla.

Des responsables les y attendaient pour les diriger vers des bus qui les conduiraient dans un centre médical en vue d’une mise en quarantaine.

La ministre espagnole de la Santé avait précédemment déclaré que les ressortissants espagnols seraient les premiers à quitter le navire.

Ils seraient transportés à bord de petites embarcations pouvant accueillir entre cinq et dix personnes, a-t-elle précisé.

La compagnie de croisière Expeditions Oceanwide a recensé 13 passagers espagnols et un membre d'équipage espagnol à bord du MV Hondius.

Seuls les ressortissants espagnols seront mis en quarantaine en Espagne, a indiqué l'opérateur de croisière.

Les passagers et les membres d'équipage qui débarquent ne seront autorisés à emporter que des articles de première nécessité depuis le MV Hondius, ainsi qu'un téléphone portable, un chargeur et des documents.

Une partie de l'équipage, ainsi que le corps d'un passager décédé à bord, resteront sur le navire.

Le navire mettra ensuite le cap sur Rotterdam, aux Pays-Bas, où il sera désinfecté, ont indiqué les autorités espagnoles.

Les autorités ont déclaré qu'aucune des plus de 140 personnes présentes sur le navire de croisière ne présentait de symptômes du virus.