Football : Flick réagit au geste de Yamal brandissant le drapeau palestinien

Espagne
L'entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, a déclaré mardi que Lamine Yamal était assez âgé pour prendre ses propres décisions après que la star espagnole ait brandi un drapeau palestinien lors des célébrations du titre de champion d’Espagne.
L'ailier de 18 ans brandissait le drapeau alors que le bus de l'équipe parcourait les rues de Barcelone lundi.
Yamal, qui est musulman, a publié des photos de lui brandissant le drapeau de la Palestine sur son compte Instagram.
Lors d’une conférence de presse mardi, l’entraineur du FC Barcelone a été interrogé sur la décision du joueur de brandir le drapeau.
« Normalement, je n’aime pas ça », a-t-il déclaré. « Je lui en ai parlé. Je lui ai dit que s’il le souhaitait, c’était sa décision. Il est assez grand. Il a 18 ans. »
La guerre à Gaza a suscité une vague de protestations mondiales contre Israël en raison de son bilan humanitaire, qui s'est étendue aux domaines du sport et de la culture. Des manifestations ont eu lieu dans le football, le cyclisme et le basket-ball. L'Espagne fait partie des cinq pays qui boycottent le Concours Eurovision de la chanson de cette année pour protester contre la participation d'Israël.
En brandissant le drapeau, Lamal, dont le père est marocain, semblait manifester son soutien aux Palestiniens.
Flick a déclaré que sa priorité était de célébrer avec les supporters après ces deux titres consécutifs.
Aller à la video
Au Kenya, des fans d'Arsenal se préparent pour la Ligue des champions
01:07
Mondial 2026 : ICE ne sera finalement pas présent dans les stades
Aller à la video
Le malien Mamadou Sangaré remporte le prix Marc-Vivien Foé
00:55
Guerre au Moyen-Orient : Israël intensifie ses frappes au Liban
01:00
Liban : une frappe israélienne fait 4 morts malgré le cessez-le-feu
01:20
Mondial 2026 : la chaleur extrême inquiète joueurs et supporters