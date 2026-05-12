Football : Flick réagit au geste de Yamal brandissant le drapeau palestinien

L'entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, a déclaré mardi que Lamine Yamal était assez âgé pour prendre ses propres décisions après que la star espagnole ait brandi un drapeau palestinien lors des célébrations du titre de champion d’Espagne.

L'ailier de 18 ans brandissait le drapeau alors que le bus de l'équipe parcourait les rues de Barcelone lundi.

Yamal, qui est musulman, a publié des photos de lui brandissant le drapeau de la Palestine sur son compte Instagram.

Lors d’une conférence de presse mardi, l’entraineur du FC Barcelone a été interrogé sur la décision du joueur de brandir le drapeau.

« Normalement, je n’aime pas ça », a-t-il déclaré. « Je lui en ai parlé. Je lui ai dit que s’il le souhaitait, c’était sa décision. Il est assez grand. Il a 18 ans. »

La guerre à Gaza a suscité une vague de protestations mondiales contre Israël en raison de son bilan humanitaire, qui s'est étendue aux domaines du sport et de la culture. Des manifestations ont eu lieu dans le football, le cyclisme et le basket-ball. L'Espagne fait partie des cinq pays qui boycottent le Concours Eurovision de la chanson de cette année pour protester contre la participation d'Israël.

En brandissant le drapeau, Lamal, dont le père est marocain, semblait manifester son soutien aux Palestiniens.

Flick a déclaré que sa priorité était de célébrer avec les supporters après ces deux titres consécutifs.