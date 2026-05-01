Nouvelle-Orléans : la Jamaïque à l'honneur lors d'un festival de Jazz et du patrimoine

Le rythme est la raison pour laquelle des milliers de personnes affluent au Festival de jazz et du patrimoine de la Nouvelle-Orléans, et chaque année, au cœur du parc des expositions, le Pavillon des échanges culturels rend hommage à un pays ou un territoire différent.

Cette année, le pavillon rend hommage à la Jamaïque avec des mets, des boissons et des artistes originaires de toute l’île, y compris des communautés touchées par l’ouragan Melissa.

Melissa a été l’un des ouragans les plus puissants de l’Atlantique à toucher terre et a semé la destruction en Jamaïque, en Haïti, en République dominicaine et à Cuba, causant des dizaines de morts dans les Caraïbes.

Pour Omar Daley, l’invitation au Jazz Fest a été une bouée de sauvetage pour reconstruire sa maison en Jamaïque.

« J’ai perdu mes produits, j’ai perdu mes matières premières. La première chose à faire était de m’assurer que ma famille était en sécurité. »

Daley est originaire de la paroisse de Westmoreland, où il a fondé First Straw, une entreprise qui fabrique des paniers artisanaux et des objets de décoration intérieure en collaboration avec l’Artisan Village de Falmouth.

Les sponsors du festival ont aidé Daley et sa femme à se préparer et à faire le voyage pour l’un des plus grands événements annuels de Louisiane.

« Même quand tout semble perdu, l’espoir revient », a-t-il déclaré.

Pour sa première participation au Jazz Fest, il espère préserver l’art de la vannerie et faire découvrir l’ambiance jamaïcaine à la Nouvelle-Orléans.

Le festival de cette année proposera également des concerts de musiciens jamaïcains tels que Sean Paul, Stephen et Ziggy Marley, ainsi que d’autres artistes comme Lila Ike, Jesse Royal, Rik Jam et l’Island Federation.