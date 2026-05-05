Sénégal : 25 compagnies à la Biennale de danse à Toubab Dialao

Vingt-cinq compagnies de danse venues de toute l'Afrique se sont retrouvées ce week-end dans un village de pêcheurs sénégalais à l'occasion de la Biennale de la danse africaine, la plus grande vitrine du continent en matière de danse contemporaine africaine.

Des dizaines de danseurs vêtus de couleurs vives – orange, vert et bleu – ont martelé le sol, bondi et s'effondré sur le sable du village de Toubab Dialao, brûlé par le soleil, situé à une heure de la capitale Dakar.

Fondée en 1997, la Biennale de la danse africaine a passé près de trois décennies à faire le tour des villes africaines — la dernière en date étant Maputo, au Mozambique, en 2023 — dans le but d’accroître la visibilité du travail chorégraphique sur le continent.

Cet événement de trois jours, qui s’est achevé dimanche soir, s’est tenu à l’École des Sables, à Toubab Dialao.

Cette école est devenue ces dernières années la plus importante institution de formation professionnelle en danse du continent. Elle a été fondée en 1998 par Germaine Acogny, largement considérée comme la mère de la danse contemporaine africaine.

Son studio de sable en plein air, emblématique de la philosophie d’enseignement de Germaine Acogny, ancrée dans la nature, a attiré des danseurs de dizaines de pays pour des stages intensifs mêlant sa technique contemporaine originale aux styles traditionnels de danse moderne ouest-africaine et noire.

L'École des Sables s'est fait connaître à l'échelle internationale ces dernières années en accueillant la première production africaine de "Le Sacre du printemps" de Pina Bausch, qui a fait l'objet d'une tournée mondiale de 2021 à 2025.

Cette biennale intervient alors que l'école est confrontée à un avenir incertain. Un projet de port en eau profonde d'un milliard de dollars, supervisé par Dubai Ports World et en cours de construction juste au sud du village de pêcheurs, menace d'exproprier les terres environnantes, y compris des terrains que l'école a acquis pour protéger son écosystème naturel.

Les institutions artistiques de la région ont formé une association pour s'opposer à ce projet.