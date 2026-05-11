Hantavirus : 94 passagers évacués du MV Hondius

Au moins deux passagers rapatriés du bateau de croisière MV Hondius ont été testés positifs à l’hantavirus.

Il s’agit d’une Française et d’un Américain, placés à l’isolement dans leurs pays respectifs. Les opérations d’évacuation doivent s’achever ce lundi, avant le départ du navire vers les Pays-Bas. Dimanche, 94 passagers et membres d’équipage de 19 nationalités différentes ont été évacués. Considérés comme des « contacts à haut risque » par l’OMS, l’ensemble des passagers concernés devra faire l’objet d’une surveillance sanitaire pendant plusieurs semaines.

L’organisation basée à Genève recommande notamment une quarantaine pouvant aller jusqu’à 42 jours afin de prévenir toute éventuelle propagation du virus. À ce stade, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a recensé six cas confirmés d’hantavirus sur huit cas suspects, dont trois décès liés à ce virus rare mais déjà connu. La variante du virus détectée à bord du Hondius, l’hantavirus Andes, est une souche rare qui peut se transmettre d’homme à homme avec un délai d’incubation pouvant aller jusqu’à six semaines.

Face à cette crise sanitaire inattendue, les autorités régionales des Canaries avaient affiché leur opposition à l’accostage sur l’archipel du MV Hondius, parti le 1er avril d’Ushuaïa en Argentine, des habitants exprimant également leurs craintes.