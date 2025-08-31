OCS : la Chine réaffirme son rôle central sur la scène eurasiatique

Ce dimanche 31 août, la ville portuaire de Tianjin, dans le nord de la Chine, a accueilli les dirigeants mondiaux à la veille du sommet annuel de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS).

Le président chinois Xi Jinping a reçu le président des Maldives, Mohamed Muizz, le président de l’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, et le Premier ministre arménien, Nikol Pashinyan, à la Maison d’hôtes de Tianjin, réaffirmant l’engagement de la Chine à renforcer ses relations avec ces partenaires de dialogue.

Parmi les invités de marque, le président russe Vladimir Poutine et le Premier ministre indien Narendra Modi ont également pris part aux discussions. Le sommet, décrit comme le plus important depuis la création de l’OCS en 2001, rassemble vingt chefs d’État et une dizaine d’organisations régionales et internationales, représentant près de la moitié de la population mondiale et plus de 23 % du PIB planétaire.

Le contexte international reste complexe : tensions commerciales avec les États-Unis, guerre en Ukraine et enjeux nucléaires en Iran soulignent l’importance stratégique de cette organisation. Les relations sino-russes sont qualifiées de « meilleures de l’histoire », et Pékin entend démontrer la viabilité d’un modèle international alternatif centré sur la coopération eurasiatique.

Le sommet se tient sous haute surveillance, avec des mesures de sécurité exceptionnelles et des affiches exaltant l’« esprit de Tianjin » et la « confiance mutuelle » sino-russe. À quelques jours d’un défilé militaire célébrant le 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, l’événement illustre à la fois le poids historique et la portée diplomatique de la Chine sur la scène mondiale.