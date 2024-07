OCS : Poutine rencontre le président iranien et l'émir du Qatar

Le président russe Vladimir Poutine s’est entretenu avec les dirigeants de l’Iran et du Qatar. Ces entretiens bilatéraux se sont tenus en marge du sommet de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) au Kazakhstan.

Le groupe international a été fondé par la Russie et la Chine contre les alliances occidentales.

Le chef d’état russe a mis en avant l’amélioration des relations russo-iraniennes avec le président par intérim Mohammed Mokhber. Ce dernier a d’ailleurs transmis à Vladimir Poutine un message du guide suprême iranien l’ayatollah Ali Khamenei qui lui a assuré que les relations "profondes et immuables" entre les deux alliés resteront fortes, quelle que soit l'issue du second tour de l'élection iranienne à venir. Ajoutant que les liens étroits entre Moscou et Téhéran avaient modifié "les rapports de force internationaux". L’iran est effectivement en train de choisir un successeur au président Ebrahim Raisi, tué dans un accident d’hélicoptère en mai avec un second tour de scrutin vendredi.

Face à l’émir du Qatar Tamim bin Hamad Al Thani, le président Poutine a salué les efforts déployés par son pays sur les questions humanitaires liées à la crise ukrainienne.

Ni l'Ukraine ni aucun de ses soutiens occidentaux ne participent au sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS).