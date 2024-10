La RDC annule la vente aux enchères des 27 blocs pétroliers

La République démocratique du Congo (RDC) a annulé la vente aux enchères de 27 sites destinés à l'exploration pétrolière, a déclaré son gouvernement, citant des soumissions tardives et un manque de concurrence.

La vente aux enchères de ces sites, connus sous le nom de blocs pétroliers, a été lancée il y a deux ans mais a été annulée car elle n'a pas eu le succès escompté et une nouvelle vente aux enchères sera organisée, a déclaré le ministre du Pétrole Aimé Sakombi Molendo dans un communiqué. Il n'a donné aucun détail sur le calendrier ou le nombre de blocs qui seront mis aux enchères à l'avenir.

Les 27 blocs pétroliers dont la vente aux enchères a été annulée renferment une quantité de pétrole estimée à 22 milliards de barils.

La RDC, pays d'Afrique centrale riche en minerais, est considéré comme ayant d'importantes réserves de pétrole, mais les forages ont jusqu'à présent été limités à un petit territoire sur l'océan Atlantique et au large des côtes.

La vente aux enchères devrait changer la donne.

Les agences environnementales ont tiré la sonnette d'alarme depuis que la RDC a lancé la vente aux enchères en juillet 2022, affirmant que la mise aux enchères d'un plus grand nombre de terres pour le forage aurait des conséquences à la fois en RDC et à l'étranger.

La RDC abrite la majeure partie de la forêt tropicale du bassin du Congo, la deuxième plus grande au monde, et la majeure partie de la plus grande tourbière tropicale au monde, composée de matériel végétal partiellement décomposé provenant de zones humides.

Ensemble, elles capturent d'énormes quantités de dioxyde de carbone - environ 1,5 milliard de tonnes par an, soit environ 3 % des émissions mondiales. Plus d'une douzaine de parcelles mises aux enchères chevauchent des zones protégées de tourbières et de forêts tropicales, notamment le parc national des Virunga, qui abrite certains des gorilles les plus rares au monde.