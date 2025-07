USA : "Freakier Friday" en ode à Los Angeles avant les incendies

Jamie Lee Curtis est de nouveau sur le grand écran dans le second volet de "Freaky Friday". Pour sa grande première à Los Angeles, une ville dont de larges pans sont partis en fumée en janvier dernier, l'actrice et productrice, n' as pas pu retenir ses larmes.

Pour Jamie Lee Curtis, tourner dans cette ville était plus qu'une évidence, et symbolisera le rappel permanent de la grande beauté de Los Angeles : le film est une lettre d'amour à Los Angeles. Le premier film l'était et je savais que la suite devait être tournée à Los Angeles.

L'incendie a rasé des zones visibles dans le film, notamment la maison utilisée lors de la saison une de cette comédie à succès Freaky Friday : Dans la peau de ma mère sorti en 2003, et dans le second volet également. Lindsay Lohan, fille de Jamie Lee Curtis dans le film, est tout aussi dévastée par les dégâts causés par l'incendie. Le fait que cette villa restera gravée sur petit écran un grand soulagement.

Freakier Friday 2 suit Jamie Lee Curtis dans le rôle de Tess et sa fille Anna , 22 ans dans une crise identitaire née de leur différente unions. Mais alors qu'elles font face à une myriade de défis, des phénomènes surnaturels se produisent à nouveau et elles se retrouvent dans des corps différents.

Le film, réalisé par Nisha Ganatra, met également en scène Julia Bitters, Sophia Hammons, Manny Jacinto, Chad Michael Murray, Rosalind Chao et Vanessa Bayer. "Freakier Friday" sortira aux États-Unis le 8 août.