Climat : les Marocains face à une canicule supérieure à 45°C

Le Maroc fait face à une vague de chaleur intense cette période, largement au-dessus des moyennes saisonnières dans de nombreuses régions.

Alors que des villes comme Marrakech, Fès et Casablanca vont à plus de 45°C de température, les habitants en difficulté cherchent des solutions pour se protéger de la chaleur.

"Les gens doivent trouver une solution et investir dans des produits de qualité pour faire face à cette vague de chaleur. "

En conséquence, la demande de climatiseurs a augmenté de façon spectaculaire.

Les magasins d'appareils électroménagers de tout le pays font état d'une forte augmentation des ventes, certains détaillants étant même en rupture de stock.

" La demande est forte et nous disposons d'une offre large et diversifiée de climatiseurs. Nous proposons des marques internationales et locales à des prix abordables et nous en sommes fiers", affirme Hicham Himer, directeur commercial.

De nombreux Marocains se tournent vers l'air conditionné, malgré les inquiétudes liées à la consommation d'électricité.

Une inquiétude passagère tant de nombreuses personnes, en particulier âgées et malades, souffrent de chaleur.

En 2024, le Maroc a enregistré l’année la plus chaude de son histoire et sa septième année consécutive de sécheresse.