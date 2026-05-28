Plus de 30 °C en Irlande, 37 °C au Portugal : des niveaux de chaleur records pour mai

Le 27 mai, l’Irlande a enregistré des températures exceptionnellement élevées pour la saison, le mercure dépassant les 30 °C pour le deuxième jour consécutif à Dublin et dans plusieurs régions du pays. Cette chaleur inhabituelle a poussé des milliers de personnes vers les parcs, les plages et les espaces publics de la capitale, dans une ambiance davantage associée aux pays méditerranéens qu’au climat atlantique irlandais. Considéré comme l’un des épisodes les plus chauds jamais observés en mai dans le pays, ce phénomène a surpris de nombreux habitants. Au Portugal, la chaleur s’est révélée encore plus intense, avec des températures atteignant 37 °C avant même la mi-journée dans la région de Santarém, à une quatre-vingtaine de kilomètres au nord-est de Lisbonne. Le faible niveau du Tage a laissé apparaître de vastes bancs de sable, tandis qu’un voile de chaleur recouvrait les routes et les terres agricoles environnantes. Le long du fleuve, de nombreux habitants se sont rassemblés pour chercher un peu de fraîcheur, quand d’autres se réfugiaient à l’ombre dans les centres urbains. Plusieurs riverains soulignent que ces épisodes de chaleur extrême semblent devenir de plus en plus fréquents. Les Nations unies ont qualifié ces conditions extrêmes de « rappel brutal » de l’accélération de la crise climatique, tandis que les autorités ont émis des avertissements sanitaires dans toute la région. Selon les scientifiques, la hausse des températures à l’échelle mondiale, principalement due aux émissions de combustibles fossiles, rend les vagues de chaleur de plus en plus fréquentes et intenses dans le monde entier.