Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

Le Maroc en proie à un épisode caniculaire

Un garçon saute dans une rivière pour se rafraîchir lors d'une chaude journée d'été à Rabat, au Maroc, le vendredi 20 juin 2025.   -  
Copyright © africanews
Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved
By Rédaction Africanews

Canicule

Le Maroc sera en proie à la canicule. Les températures dans le royaume chérifien oscilleront entre 44 et 47 °C. La vague de chaleur débute vendredi et s’étendra jusqu’à dimanche. 

Les services de météorologie ont placé plusieurs provinces en vigilance orange. Face à ces prévisions, les autorités appellent les populations, notamment les personnes âgées à la vigilance. Il faut s’hydrater régulièrement et limiter les efforts physiques. 

Des pluies orageuses accompagnées de chutes de grêles et de rafales de vent seront aussi au rendez-vous.

Vous aimerez aussi

Les plus consultés

Vous aimerez aussi

Les plus consultés

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.