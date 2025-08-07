Le Maroc en proie à un épisode caniculaire

Canicule
Le Maroc sera en proie à la canicule. Les températures dans le royaume chérifien oscilleront entre 44 et 47 °C. La vague de chaleur débute vendredi et s’étendra jusqu’à dimanche.
Les services de météorologie ont placé plusieurs provinces en vigilance orange. Face à ces prévisions, les autorités appellent les populations, notamment les personnes âgées à la vigilance. Il faut s’hydrater régulièrement et limiter les efforts physiques.
Des pluies orageuses accompagnées de chutes de grêles et de rafales de vent seront aussi au rendez-vous.
