En 2024, le Maroc a enregistré l’année la plus chaude de son histoire

La Direction Générale de la Météorologie marocaine (DGM) a annoncé que l’année 2024 est la plus chaude jamais enregistrée sur le territoire national. Avec une anomalie thermique moyenne de +1,49°C par rapport à la période de référence 1991-2020, le Maroc vit une intensification sans précédent de la hausse des températures, confirmant la tendance globale au réchauffement climatique.

Cette élévation thermique a été particulièrement marquée durant les saisons d’automne et d’hiver, avec des records historiques battus dans plusieurs villes. Le 23 juillet 2024, Béni Mellal a atteint 47,7°C et Marrakech 47,6°C, illustrant la sévérité de la vague de chaleur qui a frappé le pays. Précédemment, en août 2023, Agadir avait enregistré un record national avec 50,4°C.

Le Maroc fait face à sa septième année consécutive de sécheresse, caractérisée par un déficit pluviométrique moyen de -24,7 % en 2024. Bien que des pluies torrentielles aient provoqué, en septembre 2024, des inondations dramatiques dans le sud du pays, causant la mort de dix-huit personnes, elles n’ont pas suffi à compenser la pénurie d’eau. Ce déséquilibre hydrique accentue les risques liés au changement climatique, notamment dans les secteurs agricole et environnemental.

Au niveau mondial, l’année 2024 s’inscrit aussi comme la plus chaude jamais enregistrée, selon le programme européen Copernicus. La température moyenne mondiale a franchi pour la première fois la barre symbolique des 1,5°C au-dessus de l’ère préindustrielle, renforçant l’urgence d’actions coordonnées pour lutter contre les dérèglements climatiques. Des événements météorologiques extrêmes, tels que des vagues de chaleur prolongées et des précipitations intenses, deviennent la norme, menaçant la stabilité des écosystèmes et la sécurité des populations.

Face à ces constats inquiétants, le Maroc et la communauté internationale sont appelés à redoubler d’efforts pour atténuer les impacts du réchauffement climatique et adapter leurs stratégies de gestion des ressources naturelles.