Météo : El Niño devrait frapper cet été avec une probabilité de 80 %

Il y a 80 % de chances que le phénomène El Niño, source de réchauffement, se développe entre juin et août, augmentant ainsi le risque d’événements météorologiques extrêmes, a déclaré mardi l’Organisation météorologique mondiale (OMM).

« Alimentées par des eaux océaniques anormalement chaudes dans le Pacifique tropical, les conditions El Niño se développent et devraient influencer les températures mondiales et les régimes pluviométriques », a déclaré l’OMM, l’agence des Nations Unies chargée de la météorologie et du climat.

Les prévisions du réseau mondial de l'OMM « indiquent un glissement marqué vers des conditions El Niño, avec des probabilités atteignant 80 % pour la période juin-août », a déclaré l'organisation basée à Genève.

El Niño est un phénomène climatique naturel qui réchauffe les températures de surface dans le centre et l'est de l'océan Pacifique équatorial, entraînant des changements à l'échelle mondiale au niveau des vents, de la pression atmosphérique et des régimes pluviométriques.

Il se produit généralement tous les deux à sept ans et dure environ neuf à douze mois.

Les conditions oscillent entre El Niño et son contraire, La Niña, avec des conditions neutres entre les deux.

La probabilité qu'un phénomène El Niño se développe d'ici novembre est « proche ou supérieure à 90 % », et la plupart des modèles de prévision indiquent qu'il sera « au moins modéré, voire fort », a déclaré l'OMM dans son rapport trimestriel sur El Niño/La Niña.

La directrice de l'OMM, Celeste Saulo, a déclaré que le monde devait se préparer à un El Niño susceptible « d'aggraver la sécheresse et les fortes précipitations et d'accroître le risque de vagues de chaleur tant sur terre qu'en mer ».

L'OMM précise que même un El Niño modéré rend certains phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes plus probables.

Le dernier El Niño a contribué à faire de 2023 la deuxième année la plus chaude jamais enregistrée et de 2024 l'année la plus chaude de tous les temps, avec environ 1,55 °C de plus que la moyenne préindustrielle de 1850-1900.

- « Alerte climatique urgente » : Guterres -

De fin avril à mi-mai, la température de surface de la mer dans le centre-est du Pacifique équatorial — la zone utilisée comme référence de surveillance — s'approchait des seuils d'El Niño, a indiqué l'OMM, les températures sous la surface dépassant de plus de 6 °C la moyenne.

Par ailleurs, l'indice d'oscillation australe — la composante atmosphérique d'El Niño — confirme également le développement du phénomène.

L'OMM a déclaré qu'il n'existait aucune preuve que le changement climatique augmente la fréquence ou l'intensité des épisodes d'El Niño.

Toutefois, l'agence estime qu'il peut en amplifier les effets, car le réchauffement de l'océan et de l'atmosphère accroît la disponibilité d'énergie et d'humidité pour les phénomènes météorologiques extrêmes, tels que les vagues de chaleur et les fortes précipitations.

« El Niño est à nos portes », a déclaré le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, dans un message vidéo.

« Le monde doit le considérer comme l’alerte climatique urgente qu’il est. Les conditions liées à El Niño vont jeter de l’huile sur le feu d’un monde en réchauffement.

« La seule réponse efficace est une action climatique à la hauteur de la crise : mettre fin à la dépendance aux combustibles fossiles, accélérer la transition vers les énergies renouvelables, protéger les plus vulnérables et mettre en place des systèmes d’alerte précoce pour tous. »

Saulo a indiqué que 128 pays disposent désormais de systèmes d'alerte précoce multirisques, l'objectif de l'ONU étant d'assurer une couverture universelle d'ici fin 2027.

- Températures supérieures à la normale -

Si El Niño atteint généralement son pic entre novembre et février, la hausse des températures qui en résulte se produit généralement plus tard dans l'année.

Les prévisions du mois prochain devraient être plus précises quant à l'apparition d'El Niño et à son intensité.

L'OMM a indiqué que pour la période de juin à août, les prévisions laissent entrevoir « une prédominance quasi-universelle de températures supérieures à la normale dans presque toutes les régions du globe ».

Cela augmente le risque de risques combinés dans certaines régions et accélère l'apparition de conditions de sécheresse là où les précipitations sont réduites, a-t-elle précisé.

Saulo a déclaré qu'El Niño aurait des « répercussions en cascade », le réchauffement des océans dans les régions tropicales ayant des effets sur le commerce mondial.

« Cela va de la variabilité du climat à l’économie et à la sécurité des populations. C’est pourquoi ces informations sont si pertinentes et si importantes », a-t-elle déclaré aux journalistes.

L’OMM espère que ces alertes précoces permettront de mieux se préparer, en particulier dans les secteurs sensibles au climat tels que l’agriculture, la gestion de l’eau, l’énergie et la santé.

Les centres climatiques régionaux prévoient des précipitations « inférieures à la normale » pendant la saison des pluies critique de juin à septembre dans le nord de la Grande Corne de l’Afrique ; des précipitations de mousson inférieures à la moyenne en Asie du Sud ; et des conditions estivales plus sèches et plus chaudes en Amérique centrale.

Pendant l’été de l’hémisphère nord, les eaux chaudes associées à El Niño peuvent alimenter les ouragans dans le centre et l’est du Pacifique, tout en entravant leur développement dans l’océan Atlantique.