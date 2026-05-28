Changement climatique : des records de température à travers le monde, qui risquent de s’intensifier

Certaines régions d'Europe du Nord ont connu cette semaine une chaleur printanière inhabituelle pour la saison. Un nouveau rapport de l'Organisation météorologique mondiale (OMM) suggère que cela pourrait bientôt devenir la norme.

Ce rapport, rédigé par l'OMM et le Met Office britannique, prévoit les températures mondiales pour les cinq prochaines années.

Les nouvelles projections climatiques des Nations unies prévoient désormais une forte probabilité d'un réchauffement accéléré jusqu'en 2030, la Terre battant son record de l'année la plus chaude et dépassant régulièrement la limite climatique internationale fixée en 2015.

Selon les scientifiques, un réchauffement de la planète entraîne des phénomènes météorologiques plus extrêmes, notamment des inondations, des sécheresses et des vagues de chaleur comme celle que l’Europe a connue cette semaine.

Il y a 91 % de chances qu’au moins une des cinq prochaines années dépasse le seuil de 1,5 °C et 86 % de chances que l’une de ces années batte le record de l’année la plus chaude jamais enregistrée sur Terre, établi en 2024, indique le rapport de l’OMM.

L'OMM prévoit que chaque année d'ici à 2030 se situera entre 1,3 °C et 1,9 °C au-dessus des moyennes enregistrées depuis la fin du XIXe siècle.

"Au cours des cinq prochaines années, nous nous attendons à ce que les températures soient supérieures à la moyenne pratiquement partout dans le monde, en particulier dans l’hémisphère nord et sur les terres émergées. Il y a de très fortes chances qu’au moins une année parmi les cinq prochaines dépasse 1,5 °C ; la probabilité est de 91 %. Il y a également 91 % de chances que les cinq prochaines années soient plus chaudes que les cinq années précédentes ; les données scientifiques sont donc très claires. Le climat se réchauffe et les températures moyennes mondiales continuent d’augmenter ; il est très clair que nous devons prendre des mesures urgentes pour réduire ce phénomène autant que possible", déclare Melissa Seabrook, l’une des auteures du rapport et climatologue au Bureau météorologique britannique.

"Il suffit de regarder ce qui se passe en Europe, où des records de chaleur sans précédent ont été battus en mai", explique-t-elle. "Dans un monde plus chaud, nous nous attendons à voir ces phénomènes météorologiques exceptionnels se produire de plus en plus fréquemment."

Elle ajoute qu’il devient évident que l’accord de Paris sur le climat ne tiendra probablement pas.

"Il est de plus en plus probable que nous ne parviendrons pas à rester en dessous de ce seuil, et il faudrait des mesures d’atténuation extrêmes pour limiter le réchauffement climatique à 1,5°C. Mais il est important de noter qu’il ne s’agit pas d’une sorte de seuil : ces températures ne vont pas soudainement s’arrêter, rien ne va basculer dans le vide lorsque nous atteindrons 1,5°C, mais chaque augmentation de 0,1 °C a des impacts de plus en plus graves. Et il est important de garder à l’esprit qu’il ne s’agit pas d’un précipice. Mais il est très important d’essayer de limiter notre réchauffement autant que possible", précise-t-elle.

Et si la moyenne des cinq prochaines années dépasse 1,5 °C par rapport à l'ère préindustrielle, cela signifie que la Terre se sera réchauffée d'un quart de degré Celsius en une décennie, ce qui est plus rapide que les taux de réchauffement d'environ deux dixièmes de degré Celsius par décennie enregistrés avant 2022.

On prévoit que les cinq prochains hivers dans l’Arctique seront plus chauds de 5 degrés Fahrenheit (2,8 degrés Celsius) que la moyenne de 1991-2020 et que la banquise arctique continuera probablement de fondre.

"L’Arctique, en particulier, se réchauffe à un rythme bien plus élevé que le reste du monde. Il se réchauffe donc environ 3,5 fois plus vite que le reste du globe", explique la climatologue.

Elle ajoute qu’il s’agit d’un processus appelé amplification arctique : "En gros, à mesure que la glace de mer et la neige fondent dans l’Arctique, on perd cet effet miroir, car la neige et la glace de mer renvoyaient le rayonnement solaire vers l’espace. Et à mesure qu’elles fondent, on perd en quelque sorte cet effet. On absorbe donc davantage de rayonnement solaire, ce qui signifie que les températures augmentent à un rythme beaucoup plus rapide, créant ainsi une sorte de boucle de rétroaction positive. À mesure que la température augmente, davantage de glace de mer fond. Cela aggrave la situation, donc oui, c'est bien l'amplification arctique."

Les projections prévoient également une sécheresse dangereuse accompagnée de risques d'incendies de forêt en Amazonie, qui représente une partie cruciale des défenses naturelles de la Terre contre le changement climatique d'origine humaine.

Si les projections de l'OMM se concrétisent, le Sahel, en Afrique, pourrait connaître des inondations.

Le Sahel est décrit par le Programme des Nations unies pour le développement comme une bande de terre de 5 000 kilomètres située au sud du désert du Sahara, s’étendant de la côte atlantique de l’Afrique jusqu’à la mer Rouge.

La climatologue explique : "Oui, le Sahel est une région particulièrement intéressante car elle a été touchée par de très graves sécheresses au cours des 30 dernières années. Des conditions plus humides que la moyenne au Sahel pourraient donc potentiellement signifier qu’il y aura moins de sécheresses dans cette région. Cela pourrait donc se traduire par une meilleure saison de croissance, mais cela pourrait également augmenter le risque d’inondations dans cette région qui n’est pas habituée à recevoir beaucoup de précipitations."

Le rapport repose sur la moyenne d’environ 200 simulations informatiques utilisant 13 modèles climatiques différents provenant de divers pays, a précisé Melissa Seabrook.