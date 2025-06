Climat : record de vague de chaleur en Islande et au Groenland

Le changement climatique causé par l'homme a fait grimper les températures de l'Islande et du Groenland de plusieurs degrés au cours d'une vague de chaleur record en mai, ce qui soulève des inquiétudes quant aux implications profondes de la fonte de la glace arctique sur le climat du monde entier, ont déclaré des scientifiques dans une analyse publiée mercredi.

La calotte glaciaire du Groenland a fondu beaucoup plus rapidement que la normale pendant la vague de chaleur, selon l'analyse de World Weather Attribution.

Certaines parties de l'Islande ont connu des températures supérieures de plus de 10 °C à la moyenne, et le pays a établi un record de chaleur en mai lorsque l'aéroport d'Egilsstadir a atteint 26,6 °C le 15 mai.

Ces résultats interviennent alors que les dirigeants mondiaux se concentrent davantage sur le Groenland, un territoire semi-autonome du Danemark, à la suite des commentaires du président américain Donald Trump selon lesquels il aimerait annexer l'île riche en minéraux.

La combustion de combustibles fossiles pour l'électricité et les transports libère des polluants tels que le dioxyde de carbone, qui provoquent un réchauffement anormalement rapide de la planète. L'Arctique est l'un des endroits de la planète qui se réchauffe le plus rapidement.

Même dans le climat actuel, il est relativement rare qu'une vague de chaleur aussi forte se produise dans la région, avec une probabilité de 1 % par an, selon l'analyse.

Mais sans changement climatique d'origine humaine, un tel événement serait "fondamentalement impossible", a déclaré Friederike Otto, professeur associé de sciences du climat à l'Imperial College de Londres, l'un des auteurs du rapport.

La probabilité d'une chaleur extrême a été multipliée par 40 par rapport au climat préindustriel.

Friederike Otto a déclaré que ce phénomène météorologique extrême affectait le monde entier.

La fonte de la calotte glaciaire du Groenland libère d'énormes quantités d'eau douce dans les océans salés. Selon les scientifiques, cela pourrait ralentir la circulation méridienne de retournement de l'Atlantique, un courant océanique qui fait circuler l'eau du golfe du Mexique à travers l'océan Atlantique jusqu'à l'Europe, puis l'Arctique.

Un tel ralentissement pourrait perturber le climat mondial et les schémas météorologiques.

La calotte glaciaire du Groenland et les autres glaces qui recouvrent l'Arctique peuvent influer sur le lieu et le moment où le vent souffle, sur la quantité d'eau contenue dans le vent et sur le fait que les précipitations tombent sous forme de pluie ou de neige.

La majeure partie de la fonte de la calotte glaciaire du Groenland se produit en juin, juillet et août. La vague de chaleur du mois de mai signifie que la saison de fonte sera plus longue cette année.

La fonte des calottes glaciaires et des glaciers contribue également à l'élévation du niveau de la mer, qui menace d'inonder les côtes du monde entier et les îles de faible altitude de l'océan Pacifique.