Climat : l'UE promet un milliard d'euros pour les océans

La présidente de la Commission européenne, Ursula Von Der Leyen, a annoncé un plan d'investissement d'un milliard d'euros qui seront destinés à protéger les océans et à soutenir les communautés côtières et la pêche.

L’annonce de ce pacte océanique européen intervient en marge de la conférence des Nations Unies sur l’océan organisée à Nice cette semaine.

« Il y a un manque de financement pour soutenir la conservation des océans, la science océanique et la pêche durable. C'est pourquoi, mes amis, je suis ravie, fière et reconnaissante d'annoncer aujourd'hui que l'Europe investit 1 milliard d'euros (1,1 milliard de dollars) dans 50 projets à travers le monde. ...L'Europe adopte une approche de tolérance zéro à l'égard des pratiques illégales, une tolérance zéro. Nous voulons empêcher les criminels de passer d'un pays à l'autre. Pour y parvenir, nous développerons des partenariats régionaux, en Méditerranée, en Afrique de l'Ouest et dans le Pacifique. En Europe, nous utiliserons notre système d'enregistrement numérique des captures de poissons pour empêcher les poissons pêchés illégalement d'entrer dans l'Union européenne. », a déclaré Ursula Von Der Leyen, présidente de la Commission européenne.

Le nouveau pacte océanique de l'Union européenne vise à réduire la pollution plastique, à restaurer les écosystèmes maritimes, à renouveler une flotte vieillissante et à lutter contre la pêche illégale.

La conférence se tient alors que seulement 2,7 % des océans sont effectivement protégés des activités extractives destructrices, selon le Marine Conservation Institute, une organisation à but non lucratif. Ce chiffre est bien inférieur à l'objectif fixé dans le cadre de l'engagement "30x30", qui consiste à préserver 30 % des terres et des mers d'ici à 2030.