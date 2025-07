Maroc : des agriculteurs face au dessèchement des oasis

Les agriculteurs marocains luttent contre la désertification croissante en utilisant plus efficacement l'eau dans les oasis éloignées.

Si ces îlots sont des zones fertiles dans les déserts, où l'on trouve habituellement de l'eau, dans certaines régions du Maroc, les oasis sont en train de s'assécher... face aux défis environnementaux posés par le changement climatique.

Dans le village Skoura, les dommages causés aux cultures par le climat deviennent évidents.

"Pour irriguer les oasis, nous creusons des puits, mais nous avons remarqué que le niveau de l'eau dans ces puits baisse d'année en année. Par conséquent, nous sommes obligés de creuser plus profondément pour accéder à l'eau. La solution que nous avons adoptée pour faire face à la pénurie d'eau est l'utilisation de l'irrigation au goutte-à-goutte, qui nous permet d'économiser l'eau et de l'utiliser plus efficacement.", a indiqué Khaled Boubekri, agriculteur dans l'oasis de Skoura.

Selon la CCNUCC, les oasis constituent une barrière écologique, mais c'est un écosystème de plus en plus menacé.

"L'un des principaux défis auxquels sont confrontées les coopératives de la région est la persistance des années de sécheresse, qui ont eu un impact significatif sur les arbres, tels que les oliviers. Cela a affecté la population locale et contribué à l'augmentation de la migration vers les villes. Le travail que nous faisons en tant que coopérative se concentre sur le soutien et la formation des agriculteurs, ainsi que sur la recherche de solutions en partenariat avec les autorités compétentes pour aider à réduire les migrations liées au climat", a expliqué Ahmad Amrabou, membre de la coopérative pétrolière Hassania dans l'oasis de Skoura.

Les écologistes mettent en garde les agriculteurs contre les cultures gourmandes en eau, comme le melon d'eau, et encouragent l'utilisation de l'énergie solaire.

Les cultures comprennent les dattes, les olives, certaines céréales et la luzerne, une légumineuse.

"Aujourd'hui, des projets très importants sont en cours, premièrement, pour assurer la durabilité des ressources en eau, de nouveaux points d'eau sont créés et les habitants sont approvisionnés en eau à partir de petits et moyens barrages, tels que le barrage d'Agdez et d'autres, deuxièmement, les récentes précipitations ont entraîné la formation du lac Iriki près de Ouarzazate, qui est maintenant considéré comme l'un des plus grands lacs de la région et pourrait contribuer à fournir de l'eau à certaines oasis, Troisièmement, un programme de réhabilitation des oasis a été lancé, qui comprend des efforts de reboisement et de contrôle de l'expansion urbaine afin de préserver l'environnement des oasis. ", a dit Mustapha Benramel, chercheur en environnement, Président de l'Association écologique des Minarets.

Selon la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), les oasis du Maroc sont situées dans des zones arides où les précipitations dépassent à peine 200 millimètres par an. Pourtant, ces zones abritent 2,2 millions d'habitants, soit près de 6 % de la population du pays.