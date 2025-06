La "Superman World Tour" a débuté aux Philippines

Les stars de "Superman", David Corenswet, Rachel Brosnahan, et leur réalisateur James Gunn ont été accueillis par des centaines de fans lors d’un événement spécial pour leur prochain film de super-héros à Manille, jeudi.

Corenswet a remercié la foule — dont de nombreux membres s’étaient déguisés en l’iconique Kryptonien — pour leur soutien.

« Nous travaillons sur ce film depuis longtemps. Et jusqu’à présent, la responsabilité incombait à James, notre leader intrépide, au studio, aux comics que nous honorons, ainsi qu’au casting et à l’équipe qui ont consacré plusieurs années de leur vie à ce film. Mais c’est très excitant, car cette responsabilité passe maintenant au partage des images avec vous tous, » a déclaré Corenswet. « Et voir un groupe aussi formidable, enthousiaste et positif, dont certains sont là depuis ce matin… Je suis simplement heureux que vous fassiez partie des toutes premières personnes à qui nous montrons ces images, ce film. »

Dans ce nouveau long-métrage, Corenswet incarne l’Homme d’Acier, aux côtés de Brosnahan qui interprète Lois Lane face à son Clark Kent.

« C’est un personnage iconique dans lequel tant de jeunes femmes ont pu se reconnaître et projeter leur propre ambition, moi y compris. C’est donc le privilège d’une vie que d’endosser ce rôle et de me tenir sur les épaules de tant d’actrices et de dessinateurs de comics qui ont créé d’autres versions d’elle, » a confié Brosnahan à la foule.

Le film marque également les débuts de Gunn chez DC.

« J’ai simplement voulu écrire sur quelqu’un — d’habitude, j’écris sur des personnages un peu grincheux, avec des problèmes, et ici, il s’agit de quelqu’un qui en a aussi, il n’est pas parfait, mais c’est vraiment un type bien, » a déclaré Gunn. « Et je pense qu’il représente le type d’espoir et de lumière dont ce monde a besoin aujourd’hui. »

"Superman", qui met également en vedette Nicholas Hoult, Nathan Fillion et Isabela Merced, sortira dans la plupart des territoires le 11 juillet.