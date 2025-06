L'Iran refuse tout pourparlers avec les USA sans cessez-le-feu d'Israël

Le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré jeudi à la télévision nationale que son pays avait rejeté les demandes de pourparlers des États-Unis.

Abbas Araghchi, qui doit rencontrer ce vendredi trois pays européens - la Grande-Bretagne, l'Allemagne et la France - ainsi que le responsable de la politique étrangère de l'UE, a ajouté qu’aucune négociation ne sera possible tant qu’Israël n’aura pas cessé d’attaquer.

« Nous ne cherchons pas à négocier. Ce sont les Américains qui veulent des négociations. Ils ont envoyé des messages à plusieurs reprises - des messages très sérieux - mais nous leur avons clairement fait comprendre que tant que l'agression et l'invasion se poursuivront, il n'y aura absolument pas de place pour la discussion ou la diplomatie. Nous sommes engagés dans une légitime défense, et cette défense ne s'arrêtera en aucun cas. Nous n'avons rien à discuter avec les États-Unis, qui sont partenaires de ces crimes », a expliqué Abbas Araghchi, ministre iranien des Affaires étrangères.

Le conflit ouvert entre Israël et l'Iran a éclaté vendredi dernier avec une vague surprise de frappes aériennes israéliennes visant des sites nucléaires et militaires, des généraux de haut rang et des scientifiques nucléaires.

« Entendre de telles soi-disant lamentations de la part d'un régime qui a délibérément bombardé des hôpitaux à Gaza est un peu risible. Dans certains cas, les bombardements ne leur ont même pas suffi, leurs forces armées ont pris d'assaut les hôpitaux et ont abattu les patients, les ont exécutés à l'intérieur des salles d'hôpital, avec des mitrailleuses. Et maintenant, ce même régime prétend être une victime sur la scène internationale. C'est franchement un peu risible », a indiqué Abbas Araghchi, ministre iranien des Affaires étrangères .

Selon un groupe iranien de défense des droits de l'homme basé à Washington, au moins 657 personnes, dont 263 civils, ont été tuées en Iran et plus de 2 000 ont été blessées.

L'Iran a riposté en tirant 450 missiles et 1 000 drones sur Israël, selon les estimations de l'armée israélienne.

La plupart ont été abattus par les défenses aériennes israéliennes à plusieurs niveaux, mais au moins 24 personnes ont été tuées et des centaines blessées en Israël