USA : "F1 Le Film" et son avant-première survoltée à Times Square

*Times Square s’est transformé lundi en temple de la vitesse et du grand spectacle pour l’avant-première mondiale de "F1: The Movie".*

Un événement alliant sport et sept art, qui a attiré des stars mais aussi de vrais pilotes en plein cœur de New-York. Dans ce film, Brad Pitt incarne Sonny Hayes, une légende déchue de la Formule 1 des années 90, forcée de quitter les circuits après un accident dramatique. Trois décennies plus tard, il fait son retour au sein d’Apex Racing, une écurie fictive au bord de la faillite. À ses côtés, Damson Idris incarne une étoile montante du sport automobile. Javier Bardem, lui, joue le patron d’équipe qui parie sur ce duo improbable pour sauver son écurie : "c’était un travail d’amour. J’ai travaillé avec mes idoles. Je suis impatient que ma famille voie le film. J’espère qu’ils seront fiers. Je reste humble", explique Damson Idris.

Le film, produit en partie Lewis Hamilton, mise sur le réalisme à tous les niveaux : les scènes de course ont été filmées pendant de véritables Grands Prix, à Silverstone, Spa ou encore Las Vegas. Les acteurs conduisent eux-mêmes les monoplaces, sans doublures ni fonds verts.

L’avant-première a attiré les foules à New York, et pas seulement les fans de cinéma. Des stars de la F1 comme Lewis Hamilton, Charles Leclerc ou Lando Norris ont aussi foulé le tapis rouge. F1: The Movie sortira en salles le 27 juin en Amérique du nord.