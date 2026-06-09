Séisme aux Philippines : les habitants déblayent les décombres, crainte de répliques

Les Philippines poursuivaient, le 9 juin, les opérations d’urgence et de secours après qu’un puissant séisme de magnitude 7,8 a frappé au large de Mindanao, faisant au moins 41 morts, plus de 450 blessés et contraignant des milliers de personnes à quitter leur domicile. La secousse, la plus forte enregistrée dans le pays cette année, a déclenché des alertes au tsunami dans plusieurs régions du Pacifique, avant leur levée ultérieure. À General Santos, l’une des zones les plus durement touchées, les habitants fouillaient les maisons et immeubles d’habitation endommagés pour récupérer des effets personnels, tandis que des ingénieurs inspectaient des structures fendillées, partiellement effondrées ou jugées dangereusement instables. Les routes, les bâtiments publics et les réseaux ont également été affectés, et des coupures de courant ont été signalées dans plusieurs secteurs du sud de Mindanao. Dans un hôpital provincial public de la province voisine de Sarangani, les patients ont été installés à l’extérieur par précaution face à la poursuite des répliques. Les autorités indiquent que plus de 450 secousses ont été enregistrées depuis le séisme principal, dont plusieurs de magnitude comprise entre 6,5 et 6,7, ce qui ralentit les opérations de secours et complique l’accès à certaines communautés sinistrées. Des témoins ont décrit des murs qui s’effondrent, des planchers qui se fendent et de l’eau mêlée de boue jaillissant du sol pendant le tremblement de terre. Certains propriétaires estiment que des bâtiments situés à proximité de failles connues devront peut-être être démolis, le sol sous-jacent étant devenu instable. La catastrophe est survenue le premier jour de la nouvelle rentrée scolaire pour des millions d’enfants à travers Mindanao. Environ 3,2 millions d’élèves sont concernés : les cours ont été suspendus dans plus de 6 200 écoles publiques et privées après le signalement de dégâts sur des établissements scolaires. Les équipes de secours et les autorités locales se concentrent désormais sur la mise à disposition d’abris, l’aide médicale et l’évaluation des dégâts, alors que les communautés s’engagent dans un processus de reconstruction qui s’annonce long. Quatre personnes sont toujours portées disparues, tandis que les responsables poursuivent l’évaluation de l’ampleur des destructions dans le sud des Philippines.