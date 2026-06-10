Philippines : les secours se poursuivent après le puissant séisme à Mindanao

Plus de 1 200 secouristes, soutenus par des équipes internationales venues du Japon et d’Australie, ont été déployés dans la zone sinistrée, tandis que les équipes de recherche continuaient d’inspecter les bâtiments endommagés à la recherche de possibles survivants. Bien que quatre personnes seulement soient encore officiellement portées disparues, les autorités ont indiqué que les structures gravement endommagées nécessitaient encore des examens approfondis.

General Santos, une ville de plus de 700 000 habitants, compte parmi les zones les plus touchées. L’effondrement de bâtiments et la chute de débris ont fait au moins 13 morts, tandis que des milliers de logements, d’écoles, d’hôpitaux et d’infrastructures publiques ont été endommagés. Les premières évaluations font état de plus de 3 100 maisons détruites et de 145 bâtiments publics affectés, dont 12 hôpitaux et 89 écoles.

Le séisme, survenu le 8 juin, a gravement perturbé les transports et les services essentiels dans le sud des Philippines. L’accès routier restait limité dans plusieurs municipalités, les grands axes étaient partiellement obstrués par des débris et des coupures de courant ont touché quelque 280 000 foyers dans six provinces. Les autorités ont également mis en place des liaisons maritimes temporaires pour acheminer l’aide vers les communautés isolées.

L’aéroport international de General Santos a partiellement rouvert le 10 juin aux vols d’urgence, bien que 78 vols intérieurs aient été annulés depuis la catastrophe. Des inspections de sécurité étaient également en cours dans quelque 6 000 écoles avant la reprise des cours.

Le gouvernement a ouvert 47 centres d’évacuation abritant environ 18 000 déplacés et a débloqué 500 millions de pesos d’aide d’urgence. Le président Ferdinand Marcos Jr a déclaré l’état de calamité nationale dans les provinces touchées afin d’accélérer les opérations de secours.

L’aide internationale continuait d’affluer : le Japon a envoyé des spécialistes du sauvetage et des fournitures humanitaires, l’Australie a apporté une aide financière et l’Organisation mondiale de la santé a déployé des équipes médicales. Parallèlement à l’aide en nourriture, en produits d’hygiène et en abris, les autorités ont mis en place des programmes de soutien psychologique pour les familles et les enfants touchés par la catastrophe, alors que les communautés entament ce qui s’annonce comme un long processus de reconstruction.