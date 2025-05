Football féminin : la FIFA crée une équipe pour les réfugiées afghanes

Alors que des millions de femmes à travers le monde aspirent à jouer au football, beaucoup restent encore privées d'accès aux terrains.

Face à cette réalité, la FIFA a annoncé la création d'une équipe dédiée aux réfugiées afghanes, une initiative qui s’inscrit dans un effort plus large visant à rendre le football féminin plus inclusif et accessible.

Cette initiative s’inscrit dans un contexte plus large d’expansion du football féminin. Après avoir élargi la Coupe du monde féminine à 32 équipes, La Coupe du monde féminine de football va passer de 32 à 48 équipes, comme l'épreuve masculine, à partir de l'édition de 2031 a annoncé vendredi la FIFA.

Nous connaissons tous la situation difficile en Afghanistan. Nous poursuivons bien sûr notre engagement diplomatique avec le pays. Mais en attendant, nous voulons offrir aux femmes et aux filles afghanes, partout dans le monde, la possibilité de jouer au football. C’est pourquoi nous avons décidé de former une équipe de réfugiées qui pourra disputer des matchs amicaux dans un environnement encadré par la FIFA, s’entraîner ensemble et pratiquer ce sport a expliqué le président de la FIFA, Gianni Infantino.

Le projet d’expansion a été bien accueilli par le syndicat mondial des joueurs, la FIFPRO, qui a appelé à une gouvernance plus inclusive et une planification concertée. Selon l’organisation basée aux Pays-Bas, « le développement des compétitions féminines à l’échelle mondiale doit aller de pair avec l’amélioration des conditions de travail, la valorisation des joueuses et le renforcement de la base du football féminin »