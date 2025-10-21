Mondial féminin 2031 : une candidature panaméricaine désormais officielle

La Fédération américaine de football (US Soccer) a confirmé, lundi, le lancement d’une candidature conjointe avec ses homologues du Mexique, du Costa Rica et de la Jamaïque pour l’organisation de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2031. Cette annonce, faite à New York, marque une étape décisive pour la région de la Concacaf, qui ambitionne d’accueillir le plus grand événement sportif féminin au monde.

Selon le communiqué publié par l’US Soccer, cette initiative vise à « offrir le tournoi le plus marquant de l’histoire », conçu pour « inspirer les générations futures, promouvoir l’émancipation des femmes et des filles par le sport et laisser un héritage durable pour le développement du football à l’échelle mondiale ».

La présidente de la fédération américaine, Cindy Parlow Cone, a souligné que cette édition serait « égale en tous points à une Coupe du Monde masculine, tant en qualité d’infrastructures que d’accompagnement logistique et d’expérience pour les joueuses ». Plus de trente villes américaines auraient déjà manifesté leur intérêt pour accueillir des rencontres, alors que les décisions sur les stades ne devraient pas intervenir avant 2027.

L’ancienne attaquante emblématique Abby Wambach s’est réjouie de cette alliance inédite : « J’ai été surprise d’apprendre l’entrée du Costa Rica et de la Jamaïque dans le projet, mais c’est une formidable opportunité d’inspirer les jeunes générations dans toute la région. » Du côté du Mexique, Mikel Arriola, président de la Fédération mexicaine de football, a salué « un projet fédérateur pour la Concacaf » et promis de « livrer la meilleure Coupe du Monde de l’histoire du football féminin ».

Déjà hôte des éditions 1999 et 2003, les États-Unis comptent s’appuyer sur leur expérience organisationnelle et sur la dynamique des grands rendez-vous à venir — la Coupe du Monde masculine de 2026 et les Jeux olympiques de Los Angeles 2028 — pour renforcer leur leadership dans le développement du football mondial.

Unique candidature enregistrée à ce jour, cette proposition nord et centro-américaine sera soumise à la décision du Congrès de la FIFA le 30 avril prochain à Vancouver. Avec un format élargi à 48 équipes et 104 matches, l’édition 2031 s’annonce déjà comme la plus ambitieuse de l’histoire du tournoi.