Afghanistan : les talibans libèrent un couple britannique retenu depuis 7 mois

Les talibans ont libéré vendredi un couple britannique détenu depuis plus de sept mois en Afghanistan, a indiqué un responsable taliban. L’annonce intervient dans un contexte de pressions diplomatiques croissantes et d’efforts visant à faire reconnaître leur gouvernement sur la scène internationale.

Peter et Barbie Reynolds, âgés respectivement de 80 et 75 ans, vivaient depuis 18 ans dans la province de Bamiyan, où ils dirigeaient une organisation éducative. Ils avaient choisi de rester après la prise de pouvoir des talibans en 2021. Leur arrestation, dont les motifs n’ont jamais été précisés, avait suscité l’inquiétude de leurs proches et des organisations de défense des droits humains.

Le Qatar, acteur clé des discussions entre les talibans et les puissances occidentales, a joué un rôle de médiateur dans cette libération. Le couple a quitté l’Afghanistan vendredi, escorté par des diplomates, selon une source anonyme proche des négociations.

Un porte-parole du gouvernement taliban, Abdul Qahar Balkhi, a affirmé sur X que le couple avait « violé la loi afghane », sans fournir de détails, tout en remerciant Doha pour sa médiation. Les Reynolds ont été remis à l’envoyé spécial britannique pour l’Afghanistan, Richard Lindsay.

Le ministre britannique des Affaires étrangères, Hamish Falconer, a exprimé son soulagement. « Nous avons travaillé sans relâche pour leur libération. Notre capacité à fournir un soutien consulaire en Afghanistan reste très limitée. »

En juillet, des experts de l’ONU avaient alerté sur la détérioration rapide de l’état de santé du couple, évoquant un risque de dommages irréversibles.

Cette libération intervient alors que les talibans multiplient les gestes d’ouverture. Début septembre, ils ont évoqué un accord avec Washington sur un échange de prisonniers. En mars, ils avaient relâché un touriste américain, George Glezmann.

Jeudi, l’ancien président américain Donald Trump, en visite au Royaume-Uni, a évoqué un possible retour américain sur la base aérienne de Bagram. Une proposition rejetée par les autorités talibanes.