Afghanistan : au moins 20 morts dans un puissant séisme

Le nord de l’Afghanistan secoué par un puissant tremblement de terre de magnitude 6,3 dans la nuit de dimanche à lundi, faisant au moins 20 morts et plus de 300 blessés.

Bilan communiqué par les autorités sanitaires du pays pourrait s’alourdir. Le séisme s’est produit à Kholm, dans la province de Samangan, près de la ville de Mazar-e-Charif. Sa profondeur : 28 km selon l’institut américain USGS. Alors que les secousses ont été ressenties jusqu’ à Kaboul, la capitale.

Fin août, l’Afghanistan a été frappé par un tremblement de terre de magnitude 6. D'après les données officielles, il a causé la mort de plus de 2 000 personnes et a blessé près de 4 000 autres. La Banque mondiale a estimé ses dégâts matériels à 183 millions de dollars.